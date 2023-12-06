نظم المجلس القومي للمرأة نموذج المحاكاة البنكية تحت عنوان "تحويشة في بنك"، مستهدفاً ٢٠٠٠ سيدة بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة ، وذلك على مدار يومين، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي " تحويشة".

وقد أشارت إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي أن المحاكاة البنكية تهدف إلى إزالة رهبة السيدات من التعامل مع البنوك، وتشجيعهن للحصول على الخدمات البنكية، وتوضيح الخدمات التي تقدمها تلك البنوك بطريقه سهلة ومبسطة، مع توضيح مدى الاستفادة منها.

القومي للمرأة ينظم نموذج محاكاه بعنوان "تحويشة في بنك"

وتضمن نموذج المحاكاة إقامة أكشاك خدمات المجلس القومي للمرأة للتوعية بجهوده وانشطته والتي تتضمن خدمات كالشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية، ومكتب شكاوى المرأة ، وعرض لبعض منتجات الحرف والمشاغل والوحدات الإنتاجية، والمبادرة الوطنية"دوي يا نورة"، و "جلسات الدوار"، وبطاقات الرقم القومي، وفرع المجلس داخل المحافظة.