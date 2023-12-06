جهات التحقيق تأمر بإجراء تحاليل dna لجثتي سيدتين في حادث انقلاب أتوبيس المنيا

أمرت نيابات شمال المنيا، اليوم الأربعاء ، الطب الشرعي بإجراء تحاليل dna، لجثتين لسيدتين داخل مشرحة مستشفي بني مزار، ضمن ضحايا حادث انقلاب أتوبيس قنا، بالطريق الصحراوي الشرقي شمال المنيا، بهدف التعرف على هويتهم .

جهات التحقيق تأمر بإجراء تحاليل dna لجثتين لسيدتين في حادث انقلاب أتوبيس المنيا

و تواصل النيابة العامة بمركز بني مزار، تحقيقات موسعه، مع المصابين واسر الضحايا، وكلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات.

وفي سياق مسبق، أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة، خروج 49 مصاب، بينهم 25 مصاب في حادث تصادم أتوبيس قنا، بالطريق الصحراوي الشرقي، من المستشفيات، عقب تماثلهم للشفاء، وخروج 8 جثامين من ثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، وجاري التعرف على جثتين مجهولتين داخل مشرحة مستشفي بني مزار العام، تحت تصرف النيابة العامة.

أنتحار طالب ثانوي شنقًا في المنيا

كما أقدم طالب ثانوي علي إنهاء حياته شنقًا في محافظة المنيا ، وقررت أهليته إقدامه على الانتحار داخل منزله بإحدى قري مركز بني مزار شمال المحافظة، فيما تولت جهات التحقيق فحص الواقعة، وكلفت النيابة بجمع التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقى اللواء محمد مصطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مركز شرطة بني مزار، يفيد بورود بلاغ من أهالي شاب بمصرع نجلهم، شنقا داخل شقته السكنية بالقرية.

وبالانتقال وبتكليف مأمورية أمنية من ضباط البحث الجنائي وقوة معاونة والانتقال لمحل الواقعة والفحص، تبين وفاة المدعو ” إ.ع. س ” 18سنة، بالصف الثالث الثانوي، داخل غرفة بالمنزل، وبمناظرة جثمان المتوفي تبين وجود آثار شنق.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي بني مزار تحت تصرف النيابة العامة، لانتداب الجهات الطبية المختصة للقطع حول وجود شبهة جنائية من عدمه. وكُلفت وحدة مباحث المركز بإجراء تحرياتها وجمع الاستدلالات حول الواقعة.

مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم بالمنيا

كما لقي شخص مصرعه وإصيب أخر في حادث تصادم بالقرب من مركز بني مزار بالطريق الصحراوي الشرقي، بمركز بني مزار شمال المنيا ، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كان البداية بتلقي مدير أمن المنيا، قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل، امام مدخل بني مزار بالطريق الصحراوي الشرقي، وذلك نتيجة الشبوره المائية والسرعة الزائدة.

بانتقال الاجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع المصرع المدعو «م. ع» 45 عام ويقيم بالشيخ فضلل واصابة اخر يدعى «خالد. ش «، تم ايداع الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطبيب مفتش صحة المركز وتسليمه لاهليته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.