الصين تؤكد استعدادها لدفع بناء آلية منتدى التعاون الصيني الإفريقي

أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي" استعداد بلاده لتعزيز التنسيق في المنصات متعددة الأطراف مع أنجولا، ودفع بناء آلية منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وبناء مجتمع مصير مشترك صيني إفريقي أوثق، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية بشكل مشترك، وتعزيز تطوير النظام الدولي في اتجاه أكثر عدلا ومنطقية.

جاء ذلك خلال مباحثاته مع نظيره الأنجولي تيتي أنطونيو، اليوم الأربعاء في بكين، حيث أشار إلى محافظة العلاقات الصينية الأنجولية على زخم تنموي قوي مع تحقيق نتائج مثمرة في التعاون العملي ما جلب منافع ملموسة لشعبي البلدين، وقدَّم دفعة مهمة للتنمية في أنجولا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ولفت وانج إلى استعداد الصين لمشاركة خبراتها في التنمية وتقاسم فرص السوق الصينية مع أنجولا، وتوسيع نطاق التعاون العملي في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والأمن الغذائي، وتعميق التبادلات الشعبية، وتعزيز الأساس الشعبي للصداقة الصينية الأنجولية.

من جانبه، قال أنطونيو إن أنجولا ستلتزم بمبدأ صين واحدة وستدعم الصين في حماية سيادتها وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن التعاون الثنائي متبادل المنفعة، معربا عن ترحيب بلاده بالاستثمارات الصينية واعتزامها استمرار التواصل والتنسيق بشكل وثيق مع الصين.