الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قائد الجيش اللبناني يبحث مع مسئولة أممية التطورات على الحدود الجنوبية

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الوضع العام في البلاد والتطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية وذلك خلال استقباله اليوم مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين.

 

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كما التقى العماد عون في مكتبه باليرزة السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا والسفير البرازيلي تاركسيو كوستا.

على صعيد متصل، استقبل العماد عون اليوم رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في شئون مختلفة.

وكان مركز تابع للجيش اللبناني قد تعرض لقصف إسرائيلي في منطقة العديسة بالجنوب اللبناني مساء أمس؛ مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين.

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