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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الشرطة العسكرية الهولندية تعثر على 47 مهاجرا غير شرعي مختبئين داخل شاحنة

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية

أعلنت الشرطة العسكرية الهولندية اليوم الأربعاء العثور على 47 مهاجرا غير شرعي، مختبئين داخل شاحنة كانت على وشك الصعود على متن عبارة متجهة إلى المملكة المتحدة.

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وأفادت الشرطة العسكرية - في بيان أوردته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - بأنه تم العثور على الرجال والنساء والأطفال والذين يحملون جنسيات مختلفة في بلدة "هوك أوف هولاند"، بعد أن قام كلب مدرب على تتبع رائحة البشر بتنبيه الضباط.

 

وأضاف البيان أنه تم اعتقال سائق الشاحنة للاشتباه في قيامه بتهريب البشر، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الركاب إلى سلطات الهجرة في هولندا.

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