الهواري تُحاضر بورشة عمل في جنوب الوادي حول المشروعات القومية

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة جنوب الوادي، في قنا، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بكلية الهندسة للتعريف بالمشروعات القومية.

حاضر في ورشة العمل الدكتورة نجوى الهواري عضو هيئة التدريس بكلية التربية، ومنسق حياة كريمة، وتناولت ورشة العمل المشروعات القومية العملاقة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث تسعى الدولة من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري التي لخصها الرئيس السيسي "بالجمهورية الجديدة" التي تعمل على توفير جودة الحياة للمواطن في السكن والمعيشة والصحة والبيئة وتحسين مستوى الدخل والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل ربوع مصر وفي جميع المجالات.

وحث السادة وكلاء الكلية الطلاب على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

وقال الدكتور الدكتور فرج خضاري وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة المجتمعية التي ينفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة بقنا بالإضافة إلى مجموعة من الزيارات الميدانية التي تستهدف طلاب كلية الهندسة بما يحقق الاستفادة العلمية من الخبرات القائمة على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة من شبكات الطرق والنقل والقطار السريع وشبكات البنية التحتية ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحي وكذلك الأعمال الإنشائية من مستشفيات ومدارس ومباني خدمية.

وقدم الشكر للدكتورة نجوى الهواري على ورشة العمل التي تحتوي على معلومات قيمة عن حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في تنفيذ هذه المشروعات القومية.

وقدم الشكر أيضا لأسرة طلاب من أجل مصر للمساهمة في تنسيق وتنفيذ ورشة العمل وجهه الشكر أيضا لإدارة العلاقات العامة بالجامعة لتيسير الحصول على الموافقات والترتيبات الأزمة لتنفيذ ورشة العمل.

وفي نهاية الورشة قدمت كلية الهندسة بقنا الشكر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة لمنح كل التيسرات المطلوبة لتنفيذ الأنشطة التي تقدمها كلية الهندسة بقنا.

أقيمت الورشة، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور نوبي مهدي عميد كلية الهندسة و الدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الهندسة بقنا وبحضور الدكتور عصام عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور حسين مغربي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة بالجامعة.