الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

بدء التوافد الجماهيري لحضور المؤتمر الختامي الدكتور عبدالسند يمامة بمنيل شيحة .. فيديو

المؤتمر الختامي للمرشح
المؤتمر الختامي للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة

بدأ التوافد الجماهيري لحضور المؤتمر الختامي للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة بمسقط رأسه بمنيل شيحه بمحافظة الجيزة.

وأكد محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة بمحافظة الجيزة، أن جميع الاستعدادات للمؤتمر انتهت، واختيار مكان الانعقاد، وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر.

وأوضح أن البانرات وصور ودعاية الدكتور عبد السند يمامة، تم تعليقها على مستوى شوارع الجيزة وفي القرى المحيطة.

مواد متعلقة

أهالي الجيزة يستعدون لاستقبال الدكتور عبد السند يمامة في المؤتمر الختامي (صور)

نشرة التوك شو.. مشكلة الإنترنت ورسائل د.عبدالسند يمامة الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة

د.عبدالسند يمامة: الاقتصاد في وضع كارثي وعلينا التدخل لإصلاحه

د. عبدالسند يمامة: متمسك في الانتخابات الرئاسية بالداخل بشعار “انقاذ مصر”

د. عبد السند يمامة: إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات كشف انتماءهم وحبهم لوطنهم
الجريدة الورقية