بدء التوافد الجماهيري لحضور المؤتمر الختامي الدكتور عبدالسند يمامة بمنيل شيحة .. فيديو

بدأ التوافد الجماهيري لحضور المؤتمر الختامي للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة بمسقط رأسه بمنيل شيحه بمحافظة الجيزة.

وأكد محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة بمحافظة الجيزة، أن جميع الاستعدادات للمؤتمر انتهت، واختيار مكان الانعقاد، وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر.

وأوضح أن البانرات وصور ودعاية الدكتور عبد السند يمامة، تم تعليقها على مستوى شوارع الجيزة وفي القرى المحيطة.