لقي شخص مصرعه وإصيب أخر في حادث تصادم بالقرب من مركز بني مزار بالطريق الصحراوي الشرقي، بمركز بني مزار شمال المنيا، ، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم بالمنيا

كان البداية بتلقي مدير أمن المنيا، قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل، امام مدخل بني مزار بالطريق الصحراوي الشرقي، وذلك نتيجة الشبوره المائية والسرعة الزائدة.

بانتقال الاجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع المصرع المدعو «م. ع» 45 عام ويقيم بالشيخ فضلل واصابة اخر يدعى «خالد. ش «، تم ايداع الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطبيب مفتش صحة المركز وتسليمه لاهليته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

الاستماع لأقوال الشهود في واقعة إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بالصف

كما استمعت نيابة الجيزة ، لأقوال شهود العيان ، في حادث انقلاب سيارة نقل بالصف بمحافظة الجيزة ، أسفر الحادث عن إصابة 7 مصابين ، وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات في محيط الحادث لمعرفة أسباب الحادث.

كانت البداية عندما ورد بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري ووجود مصابين، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص وأخرى نقل اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة النقل، مما تسبب في انقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.