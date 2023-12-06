استمعت نيابة الجيزة ، لأقوال شهود العيان ، في حادث انقلاب سيارة نقل بالصف بمحافظة الجيزة ، أسفر الحادث عن إصابة 7 مصابين ، وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات في محيط الحادث لمعرفة أسباب الحادث.

الاستماع لأقوال الشهود في واقعة إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بالصف

كانت البداية عندما ورد بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري ووجود مصابين، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص وأخرى نقل اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة النقل، مما تسبب في انقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حيثيات الحكم علي عصابة"الكردي "بالسجن المشدد 10 سنوات |فما القصة

كما اسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار الحكم على المتهم “الكردي”، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم بسرقة مبالغ مالية من نجل مالك شركة شحن، بعد انتحال صفة ضباط بمباحث الأموال العامة.

وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه في غضون شهر مايو 2015، نشأت علاقة صداقة فيما بين المتهم الثالث السابق الحكم عليه، والذي يعمل سائق لمدير بنك في النزهة، وبين نجل مالك شركة للشحن، أثناء تردده على البنك الذي يعمل فيه المتهم بصفة مستمرة لإيداع اموال بحساب الشركة.

وأضافت حيثيات الحكم؛" نظرًا للعلاقة التي تربط المتهم الذي سبق الحكم عليه بالمتهم (الكردي) عرض الأول عليه الاستيلاء على ما سوف ينوي المجني عليه إيداعه في البنك، وبناء على هذا الاتفاق تولى المتهم الاتفاق مع باقي المتهمين على كيفية القيام بما تم الاتفاق عليه، وتحديد كل دور حيث تحدد دوره وآخر في مراقبة المجني عليه حال خروجه من الشركة جهة عمله حاملا الأموال المزمع إيداعها متوجها إلى البنك، ويوم التنفيذ خرج المتهم وبصحبته متهم سبق الحكم عليه، مستقلين دراجة بخارية مملوكة للأخير متجهين إلى مقر الشركة جهة عمل المجني عليه".

واستكملت الحيثيات: «استقل باقي المتهمين سيارة ميكروباص، وفي الوقت المحدد لخروج المجني عليه لمراقبته ومشاهدته برفقة المجني عليه الثاني وبحوزتهما الحقيبة قام (الكردي) بمهاتفة باقي المتهمين مستقلى الميكروباص وابلغهم بمكان تواجد السيارة، حيث أجبروا المجني عليهم على التوقف وهددوهم باستخدام سلاح مدعين أنهم من رجال مباحث الأموال العامة، واستولوا على الأموال وقاموا باقتياد المجني عليه الثاني إلى الميكروباص وتركوه قبل فراهم واستغاث بالمارة وتم ضبط الميكروباص».

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم «الكردي»، ما شهد به المجني عليهم ومن تحريات المباحث وشهادة الضباط، ومن اعترافات المتهم خلال التحقيقات وبناء على ما تقدم اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى على نحو ما سلف، ومن ثم يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب الواقعة.