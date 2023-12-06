تكريم لاعبي هوكي الشرقية "رجال" لفوزهم ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الـ 27

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي فريق هوكي الشرقية "رجال" بنادي الشرقية الرياضي، لفوزهم ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الـ 27، والتي اقيمت بمدينة بلانتير بدولة ملاوي في الفترة من 18 الى 26 نوفمبر الماضي، بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، تقديرا لإنتصارهم الكبير، وتربعهم على عرش اللعبة افريقيا.

جاء ذلك في الاحتفالية التي اقامتها المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة.

أكد محافظ الشرقية أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين، وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي، لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من أعضاء الجهاز الفني والإداري والمدربين واللاعبين ومسؤولي الفريق ومجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، للوصول بالفريق لهذا المستوي المتقدم في التميز سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى القارة الافريقية، مؤكدا استمرار تقديم أوجه الدعم لفريق الهوكي ليظل من أبرز العلامات المضيئة بمحافظة الشرقية.

وقدم الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة، الشكر والتقدير لمحافظ الإقليم، لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة، ومساندته للأنشطة والمبادرات الشبابية، وكذلك الدعم المستمر لنادي الشرقية الرياضي بأنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل على تذليل العقبات للإرتقاء بالمنظومة الرياضية داخل أروقة النادي، لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة، ولتحقيق مزيداً من الإنتصارات و البطولات في قطاع الرياضة .

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة قدمت دعما ماليا لنادي الشرقية الرياضي بمبلغ مليون جنيه، وذلك لدعم رياضة الهوكي داخل النادي والأنشطة المختلفة، للإستمرار في حصد البطولات وتحقيق الإنجازات لإسعاد ابناء المحافظة.

وحرص محافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي، وأهدى اللاعبون كأس البطولة لمحافظ الشرقية تقديرًا لدعمه ومساندته للفريق لتحقيق الانتصارات، معربين عن سعادتهم بتواجدهم اليوم لتكريمهم لمواصلة الحفاظ على البطولة وتحقيق مزيدا من الإنجازات في قطاع الرياضة.

وفي نهاية الإحتفالية أهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس نادي الشرقية، درعاً تذكارياً وميدالية البطولة لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم لقطاع الرياضة، ومساندته لفريق الهوكي مقدمين له الشكر والتقدير.