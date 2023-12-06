أهالي الجيزة يستعدون لاستقبال الدكتور عبد السند يمامة في المؤتمر الختامي (صور)

يستعد أهالي محافظة الجيزة لاستقبال الدكتور عبد السند يمامة، في المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي، اليوم، الساعة الخامسة مساء، في مسقط رأسه، قرية منيل شيحة بالجيزة.

وأكد محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة بمحافظة الجيزة، أن جميع الاستعدادات للمؤتمر انتهت، واختيار مكان الانعقاد، وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر.

وأوضح أن البانرات وصور ودعاية الدكتور عبد السند يمامة، تم تعليقها على مستوى شوارع الجيزة وفي القرى المحيطة.

