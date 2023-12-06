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أهالي الجيزة يستعدون لاستقبال الدكتور عبد السند يمامة في المؤتمر الختامي (صور)
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

أهالي الجيزة يستعدون لاستقبال الدكتور عبد السند يمامة في المؤتمر الختامي (صور)

مؤتمر الدكتور عبد
مؤتمر الدكتور عبد السند يمامة

يستعد أهالي محافظة الجيزة لاستقبال الدكتور عبد السند يمامة، في المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي، اليوم، الساعة الخامسة مساء، في مسقط رأسه، قرية منيل شيحة بالجيزة.

وأكد محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة بمحافظة الجيزة، أن جميع الاستعدادات للمؤتمر انتهت، واختيار مكان الانعقاد، وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر.

وأوضح أن البانرات وصور ودعاية الدكتور عبد السند يمامة، تم تعليقها على مستوى شوارع الجيزة وفي القرى المحيطة.
 

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