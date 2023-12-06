محافظ القليوبية يفتتح معرضا للسلع الغذائيه بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه بافتتاح معرض السلع الغذائية بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة وذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، يأتي تنفيذها وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم حيث يشمل المعرض ( ١٢طن سكر و١٦طن أرز و ٥٠٠ كرتونة زيت و١٥٠ كرتونة مكرونة وطن و٢٠٠ دقيق )

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة الذي تم افتتاحه مؤخرًا، ضمن سلسلة من المنافذ والمعارض التي تم افتتاحها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار مبادرة «محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار»، وتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم .

وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، والتنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.

والتقى «الهجان»، بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار، كما استمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين، مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات

وأكد محافظ القليوبية أن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمعا استهلاكيا و318 منفذا جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذاً للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذاً ثابتاً ومتنقلا لتحيا مصر، بالإضافة إلى 49 منفذاً أهلياً تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.

وذلك بحضور كل من النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب وعيد عبد الله مدير مديرية التموين بالقليوبية والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة .