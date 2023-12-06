سيراليون تعتقل حارس الرئيس السابق بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة

وأعلنت حكومة سيراليون، اعتقال أحد المنظمين الرئيسيين لما وصفته بمحاولة انقلاب في 26 نوفمبر تشرين الثاني واثنين من المتواطئين المزعومين.

وبهذه الاعتقالات يرتفع عدد الأشخاص الذين اعتقلوا منذ هذه الأحداث إلى 60 شخصا، غالبيتهم العظمى من العسكريين.

وقال وزير الإعلام تشينور باه، في مؤتمر صحفي في فريتاون "أحد منظمي محاولة الانقلاب الفاشلة في 26 نوفمبر ، أمادو كويتا ، الذي كان على رأس قائمة المطلوبين ، اعتقل أمس (الاثنين) الساعة 11:30 مساء" (بالتوقيت المحلي وبتوقيت جرينتش).

وقال المتحدث إن شرطية وشرطيا احتجزاه واعتقلا أيضا، وكان أمادو كويتا، وهو ضابط عسكري سابق وحارس شخصي لرئيس سيراليون السابق إرنست باي كوروما، يحظى بمتابعة واسعة على الشبكات الاجتماعية، حيث انتقد حكومة الرئيس جوليوس مادا بيو.

في الساعات الأولى من صباح 26 نوفمبر/تشرين الثاني، هاجم رجال ترسانة عسكرية وثكنتين أخريين وسجنين ومركزين للشرطة، وواجهوا قوات الأمن بأسلحة مسحوبة.

خلف القتال 21 قتيلا، بينهم 14 جنديا وشرطيا وحارس سجن وحارس أمن وامرأة وثلاثة مهاجمين، بحسب وزير الإعلام.

منذ عام 2020، تميزت منطقة غرب أفريقيا بعدد متزايد من الانقلابات، في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا ومساء السبت.

ندد رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو أيضا ب"محاولة انقلاب" في أعقاب اشتباكات بين الجيش وعناصر من قوات الأمن مساء الخميس.

أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، أن الحادث الأخير الذي وقع في 26 تشرين الثاني/نوفمبر كان، بما لا يدع مجالا للشك، محاولة انقلاب.

وكشف مادا بيو، أن التحقيقات التي أجراها مجتمع الأمن والاستخبارات تشير بقوة إلى جهد متعمد ومنسق للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا من خلال وسائل عنيفة وغير قانونية.

أعرب الرئيس يوليوس مادا بيو، خلال مخاطبته للشعب، إنه يشعربالخطورة الوضع، قائلًا:" كان عملهم متعمدا ومنسقا، وتم تنفيذه للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا بوسائل عنيفة وغير قانونية، والإطاحة بالنظام الدستوري وعكس عقود من استثمارنا في السلام والديمقراطية".

وتؤكد كلمات الرئيس على خطورة الحادث، الذي لم يكن مجرد حدث عفوي بل كان خطوة محسوبة لزعزعة النظام الديمقراطي القائم في سيراليون.

كان المهاجمون يهدفون إلى تفكيك الهيكل الدستوري الذي بنته الأمة بجد على مر السنين ، مما يهدد السلام والتقدم الديمقراطي الذي تحقق من خلال استثمارات كبيرة.

وأكد الرئيس بيو، أن حكومته ستتعامل مع محاولة الانقلاب على أنها مسألة قانون ونظام، خالية من أي اعتبارات سياسية أو قبلية أو دينية، وسعى إلى طمأنة الجمهور بأن الرد على هذا الحادث سيسترشد بالسعي لتحقيق العدالة والالتزام بسيادة القانون.

وأشار الرئيس بيو، إلي أن "لذلك ستتعامل حكومتي مع محاولة الانقلاب كقضية قانون ونظام بحتة ، وليست مسألة سياسية أو قبلية أو دينية لذلك، فليطمئن الجميع إلى أننا سنتبع الأدلة أينما تقودنا"، مؤكدا الالتزام بإجراء تحقيق شامل ونزيه.

- "محاولة انقلاب فاشلة؟" -

وقال وزير الاتصالات تشينور باه، في تصريحات للصحفيين، أخبرتني قوات أمن الدولة والمخابرات الآن أن حوادث 26 نوفمبر تشرين الثاني قد تكون محاولة انقلاب فاشلة" مضيفا أن التحقيقات جارية.

قد تكون نية هؤلاء الناس هي تخريب الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في هذا البلد والإطاحة بها بشكل غير قانوني".

وأضاف أن الاشتباكات خلفت 21 قتيلا، بينهم 14 جنديا وثلاثة مهاجمين. وأضاف أن <> جنديا ومدنيا واحدا يشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب المزعومة قيد الاحتجاز.

وعدد من الجنود المناهضين للحكومة هم حراس سابقون للرئيس السابق إرنست باي كوروما، حسبما قال اللفتنانت جنرال ورئيس أركان الدفاع بيتر لافاهون.

وقال لافاهون إن التحقيقات في الاشتباكات جارية ولم تذهب إلى حد ربط العنف بأي شكل من الأشكال بكوروما، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد هوية من يقفون وراء الاشتباكات.

وأشار بعض المسؤولين إلى أن عضوا سابقا في الحرس الشخصي لكوروما ربما كان من بين القتلى، مستشهدين بصور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كوروما، الذي يعيش في العاصمة وأدان العنف في بيان يوم الأحد، إن عريفا مخصصا لحارسه قتل بالرصاص خارج منزل الأخير.

واعترفت السلطات التي كانت تراقب أحداث يوم الأحد يوم الثلاثاء بأنه بعد ادعاء الحكومة الأولي عكس ذلك، تمكن جنود المتمردين من الحصول على أسلحة نارية.

وأفادت دوائر الأمن بأنها عثرت على مركبتين مجهزتين بقاذفات صواريخ وبنادق آلية في ضواحي فريتاون.

- "مكافأة وسيم" -

ونشرت الشرطة في وقت سابق صورا ل 32 رجلا وامرأتين قالت إنه يجري البحث عنهم فيما يتعلق بالاضطرابات. ومن بينهم جنود وشرطة عاملون ومتقاعدون وكذلك بعض المدنيين.

وعرض بيان للشرطة نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "مكافأة جيدة" لأي شخص يتقدم بمعلومات عن "الهاربين".

وأثارت الاضطرابات مخاوف من انقلاب آخر في غرب أفريقيا، حيث شهدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا انقلابات منذ عام 2020.

استقبل الرئيس جوليوس مادا بيو يوم الاثنين وفدا رفيع المستوى من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ونيجيريا ، وهي دولة ذات وزن ثقيل في المنطقة وتتولى حاليا رئاسة الكتلة الإقليمية.

قال عمر أليو توراي ، رئيس وفد مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي يزور فريتاون، "رئيس السلطة طلب منا التأكيد على استعداد والتزام الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدعم شعب سيراليون لتعزيز الأمن القومي بجميع الوسائل، بما في ذلك نشر عناصر إقليمية إذا لزم الأمر" .

ولم يحدد ما يعنيه بكلمة "عناصر".

وأضاف مستشار الأمن القومي النيجيري ، مالام نوهو ريبادو، "لن تقبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ونيجيريا أي تدخل في الديمقراطية والسلام والأمن والاستقرار في سيراليون" ،

وشهدت سيراليون أزمة سياسية بعد الانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران، والتي اعترضت المعارضة الرئيسية على نتائجها.

وتم التوصل إلى اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر عقب وساطة من الكومنولث والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

قاد الرئيس بيو، نفسه انقلابا في تسعينيات القرن العشرين قبل تسليم السلطة والعودة إلى السياسة كمدني بعد سنوات.