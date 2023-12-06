الإجتماع الدوري للجنتي مراجعة تراخيص أعمال البناء وحوكمة منظومة العمران بسوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري للجنتي مراجعة تراخيص أعمال البناء، وحوكمة منظومة العمران، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء اللجنة.





وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور اللجان في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران، وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها، وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، موجها بالتيسير على المواطنين، وسرعة انتهاء اللجنتين من أعمالهما في أقرب وقت ممكن، والسماح بالاستئناف فورا لأي رخصة استوفت الاشتراطات البنائية المطلوبة .





تناول الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال والتي تضمنت مجموعة من طلبات المواطنين الخاصة باستئناف أعمال البناء، وكذا موقف فحص 20 رخصة، حيث تمت الموافقة على 16 منها، وإرجاء 4 رخص بها ملاحظات لا يتم استئناف الأعمال بهم إلا بعد استيفاء الملاحظات.





ومن جانبه أوضح نائب محافظ سوهاج خلال الاجتماع أنه جاري ارسال 24 رخصة للوحدات المحلية الواردة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما قامت لجنة حوكمة منظومة العمران بدراسة الطلبات المقدمة بشأن إنشاء بعض الأنشطة التعليمية، والإدارية، والتجارية، وأوصت اللجنة بالموافقة على الطلبات المستوفاة للشروط.