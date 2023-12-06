جامعة سوهاج تواصل سلسلة ندواتها التثقيفية بعنوان " صوتك أمانة..إنزل وشارك"

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة التوعوية التثقيفية التي نظمتها كلية الطب البشري استكمالا لسلسلة الندوات التي تنظمها الجامعة بعنوان "صوتك مستقبلك... إنزل شارك".

بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، اللواء أشرف عطا مساعد وزير الداخلية الأسبق، والمحاضر بالندوة، الدكتور الشاذلي صالح موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد فتحي النحاس مدير المستشفيات الجامعية، وعدد من عمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وفي بداية كلمته أعرب النعماني عن سعادته و فخره بالمشاركة الطلابية الضخمة بسلسلة الندوات التي نظمتها الجامعة في مختلف الكليات لتوعية الطلاب، بأهمية مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية، وحماسهم لأداء الإستحقاق الإنتخابي الجديد، والذي يبرهن على وعيهم وتماسكهم وسعيهم لبناء الجمهورية الجديدة، وهم على قلب رجل واحد، لمواصلة تحقيق الإنجازات القومية، واستمرار التنمية على أرض الوطن، مؤكداً ان هذه الندوات تعد بمثابة احتفالية وطنية.

وفي كلمته حث الدكتور مجدي القاضي الطلاب على اهمية المشاركة في هذا العرس الوطني، تحقيقاً للديمقراطية وتنمية لروح الإنتماء لديهم، واعطاء صوتهم، ليكون لديهم دور ايجابي في استقرار الوطن.

وفي ذات السياق أكد الدكتور صالح موسى على أهمية هذا الاستحقاق الرئاسي في صناعة مستقبل مصر الحبيبة، كما حث الطلاب على أداء واجبهم ليس تجاه وطنهم فقط بل تجاه أسرهم، وهو حق من حقوقهم الدستورية الذي لا يجب عليهم التفريط فيه.

كما أشار اللواء أشرف عطا في كلمته إلى أن مشاركة منسوبي الجامعة في الاستحقاق الرئاسي المقبل هو واجب وطني يجب على الجميع الالتزام به وأدائه دون تأخر أو تكاسل، لافتاً إلى أن مصر هي الآن محط أنظار العالم العربي والغربي، لذا وجب علينا جميعاً تأدية واجبنا تجاه وطننا، لحفظ الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية، ولا يتوقف واجبك على الإدلاء بصوتك فقط بل يجب على كل مواطن حث وتشجيع محيطه الاجتماعي على المشاركة وانتخاب رئيس مصر القادم، بكل حرية وشفافية.