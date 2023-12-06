مدرب تونسي يرشح 3 منتخبات للفوز بـ أمم أفريقيا

تحدث التونسي محمد التلمساني، المدير الفني لنادي المدينة الليبي، عن أبرز المنتخبات العربية المتوقعة للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير و11 فبراير القادمَين، بمشاركة 5 منتخبات عربية هي مصر وموريتانيا وتونس والجزائر والمغرب.

وقال التلمساني : "أعتقد أن تونس ومعها الجزائر والمغرب وأيضًا لن ننسى السنغال، سوف تكون لهم كلمة في كأس الأمم الأفريقية، فهذه المنتخبات تملك رصيدًا مميزًا من المحترفين الذين يلعبون في أقوى الدوريات الأوروبية".

وتابع: " أرشح 3 منتخبات سيكون لها الحظ الأوفر للفوز باللقب، وهي منتخبات تونس والمغرب والجزائر، بينما استبعد من ترشيحاته المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب القاري.

وأكمل تصريحاته: "على سبيل المثال تونس تملك محترفين في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، وبوجود جلال القادري مدربًا، فإن "نسور قرطاج" ستكون مرشحة للذهاب بعيدًا في كوت ديفوار، وكذلك الحال لباقي المنتخبات التي رشحتها".