الكشف على 1256حالة خلال 4 أيام بالبحر الاحمر

قافلة طب العيون



اختتمت أعمال قافلة طب العيون المجانية التى نظمتها قوافل ابن البلد بالبحر الأحمر ومديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مؤسسة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية وحزب المصريين بالبحر الأحمر والتى استمرت على مدار 4 ايام



وتم الكشف علي 1256مواطنا



وقال على محمد منسق القوافل بالبحر الأحمر أن القوافل استمرت لمدة 4 ايام منها ثلاثة أيام بالغردقة واليوم الرابع بمدينة سفاجا حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1256 حاله في تخصصات العيون من «فحص قاع العين- الفحص الخارجي- مقاس النظر- نظارات»، إضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والحساسية المفرطة التي تسبب التهابات في العيون

وعلى الصعيد ذاته كرم الدكتور اسماعيل العربى وكيل وزاره الصحه بمحافظه البحر الأحمر منسق القوافل بالبحر الأحمر على محمد على رئیس مجلس اداره قوافل ابن البلد الخيري و الاطباء المشاركين فى القوافل تقديرا لجهودهم المبذولة في التعاون المستمر المثمر في القوافل الطبيه والتي كان لها اكبر اثر في تقديم افضل الخدمات الطبيه و الرعايه الصحيه للمواطنين بجميع مدن محافظه البحر الأحمر