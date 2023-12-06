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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مقعد تسوية المنازعات يواصل جلساته لخدمة أهالي سيناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

واصل مقعد تسوية المنازعات جلساته المعتادة، اليوم الأربعاء، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

 بحضور المستشار وليد السباعي المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام.

يذكر أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

كما تم أيضا نظر طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة وانتهى إلى إيجاد حلول لها فى إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

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FB_IMG_1701874246465
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الجريدة الورقية