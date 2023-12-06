مدرب أوكلاند سيتي يتحدث عن الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية

تحدث ألبيرت رييرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي عن مواجهة الأهلي المرتقبة في كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق يوم 12 ديسمبر الجاري في السعودية.

ومن المنتظر أن يستهل فريق الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر، وذلك بمواجهة الفائز من لقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي بالمباراة الافتتاحية يوم 12.

وقال بيبرا أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة، ولكن ستكون النسبة متكافئة 50% لكل فريق، نحن نعرف الفريقين جيدا الثنائي كبير."

وتحدث رييرا عن بعض اللاعبين في صفوف الاهلي وقال: "أعرف أليو ديانج في وسط الملعب ويمتلكون علي معلول ومحمد هاني الثنائي مميز جدا، فضلا عن تواجد بيرسي تاو، وهو فريق يملك الخبرات، معلول لاعب ممتاز وذكي وله خبرة دولية ولعب في مسابقات كثيرة مثل كأس العالم وأعتقد أنه لاعب مميز جدا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى كأس العالم للأندية بعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر برنامج "كورة كل يوم"، المذاع على قناة الحياة، هناك مفاجآت في قائمة الأهلي المرسلة بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية، وأبرزهم استبعاد صلاح محسن وأحمد عبدالقادر.

وأضاف:" استبعاد الثنائي أحمد عبدالقادر وصلاح محسن قرار غريب من وجهة نظري، خاصة بعد إصابة رضا سليم، بالإضافة إلى عدم وجود مهاجم سوى كهربا وموديست".

وتابع: " هناك أيضًا أربع لاعبين تم استبعادهم بسبب الإصابة، محمود متولي وكريم نيدفيد بالإضافة إلى كريستو ورضا سليم".