إعادة بناء 34 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مواصلة تنفيذ أعمال المشروع القومي "سترة"، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئىيس الجمهورية بالإهتمام والرعاية بالأسر الأكثر احتياجا، من خلال التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير.

وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والتضامن الإجتماعي، موضحا محافظ المنيا ، أن المشروع يستهدف بناء وحدات سكنية أولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية ، بهدف تحسين بيئة السكن بالمجتمعات الأكثر احتياجاً.

وأشار المحافظ ، أن مشروع " سترة" هو أحد المشروعات التي تشهدها محافظة المنيا ، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، لتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة في بعض القري الأكثر احتياجا ، حيث يجرى إعادة بناء وتأهيل 34 منزلا بقرية بني حرام ، في مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، لافتا ، إلي أنه تم اختيار الأسر المستحقة ، عقب إجراء أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .

لتحديد معدلات الدخل الإقتصادي ، وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية ، وتم استخراج تراخيص الهدم والبناء للحالات المستحقة ، وجاري تنفيذ جميع أعمال التشطيبات لإعادة البناء ، و تجهيز المنازل الآيلة للسقوط ، لتحويلها إلي بيوت مطورة تليق بسكان تلك القري.