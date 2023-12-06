عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "م.ا.ع" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز المراغة.

المشدد 3 سنوات لـ عامل بتهمة الإتجار في الحشيش بسوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش المخدر.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم يقوم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته كمية من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

ضبط 365 قضية تتعلق بالتنقيب عن الآثار

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة من 1/1/2023 إلى 3/12/2023 فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث أسفرت عن ضبط 767 قضية متنوعة، بينها 366 قضية بإجمالى عدد 1052 متهم.

وأسفرت الجهود عن ضبط 17 قضية حيازة آثار والإتجار بها، و275 قضية تنقيب عن الآثار، و64 قضية تهريب آثار وعملات أثرية، و4 قضايا نصب آثار، وقضية سرقة لوحات أثري، و5 قضايا عثور على الآثار، و401 قضية فى مجال التعدى على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص بالجيزة.

القبض على صاحب محل لإدارته ورشة سلاح ببولاق الدكرور

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام صاحب محل أدوات صيد له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 15 طبنجة معدلة وأجزاء وقطع غيار التصنيع وأدوات التصنيع و4 مسدس صوت و10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.