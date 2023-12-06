رئيس مدينة القصير يعقد لقاءا مع مديرى المدارس المحددة كمقار للانتخابات الرئاسية

عقد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، اليوم الأربعاء، لقاءا مع مديرى المدارس المحددة كمقار لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمدينة القصير بحضور سكرتير المدينة ومدير الإدارة التعليمية ونقيب المعلمين وعدد من قيادات الإدارة.

ووجه رئيس مدينة القصير على ضرورة التواجد في كل لجنة، لمتابعة توافر جميع الخدمات وتلاشى اى عوائق، مؤكدا على اهمية التكاتف وزيادة نسب المشاركة فى التصويت لإظهار العملية الانتخابية بمدينة القصير بشكل حضارى ومشرف.



كما أكد اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، على الادارات المختصة بالوحدةالمحلية لمدينة القصير بالعمل على تنفيذ خطة المدينة المتضمنة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتجهيز اللجان.

فى السياق ذاته قام فريق قسم الصيانة بالوحدة المحلية، بتركيب مظلات أمام مداخل اللجان وذلك بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة تكثيف الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية.

القصير