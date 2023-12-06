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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميلان يحسم صفقة من الدوري الإسباني

ميلان
ميلان

يسعى نادي إي سي ميلان  لحسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم الظهير الأيسر.

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لاوتارو مارتينيز يجدد عقده مع إنتر ميلان

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إنتر ميلان يضرب نابولي بثلاثية نظيفة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي


أكدت تقارير صحفية أوروبية، أن ميلان نجح في التوصل إلى اتفاق مع خوان الظهير الأيسر برشلونة السابق وريال بيتيس الحالي.

صيف 2024


وتابعت التقارير، أن خوان ميراندا سينضم إلى الروسونيري في صيف 2024، بعدما توصل ميلان لإتفاق مع ناديه بشأن ضمه.

وواصلت التقارير الصحفية، تم الإتفاق على الشروط الشخصية مع الظهير الأيسر من أجل التعاقد مع اللاعب الإسباني، بعقد يمتد حتى 4 سنوات مقبلة.

وتابعت، أن ميلان سيدفع مبلغ 2 مليون يورو لريال بيتيس في الوقت الحالي، لحسم صفقة اللاعب الإسباني في يناير المقبل، وينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل.

وأنتقل ميراندا لصفوف بيتيس قادما من نادي برشلونة في صيف 2021 مقابل 7 مليون يورو.

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تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بالكلاسيكو الليلة

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تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس بالكلاسيكو الإيطالي

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موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في كلاسيكو الدوري الإيطالي اليوم

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