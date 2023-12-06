"تموين أسيوط" يضخ 66 طن سكر بـ 27 جنيهًا للكيلو بمنافذ البيع

أعلنت مديرية التموين في محافظة أسيوط عن ضخ 66 طن سكر للأسواق لبيعها بسعر 27 جنيهًا للكيلو عبر منافذ البيع المختلفة المنتشرة في أنحاء مراكز ومدن محافظة أسيوط في إطار توجيهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين، الذي يولي أهمية كبيرة لمكافحة التلاعب في أسعار السلع الغذائية وحماية حقوق المستهلكين وتتواصل الجهود المستمرة لضمان توافر المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين في جميع أنحاء محافظة أسيوط

أكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى أن الكمية المضخة هي جزء من استراتيجية وزارة التموين لضمان توافر المواد الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار في جميع المحافظات ومناسبة للمواطنين وكما أشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسعار السكر والحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار

وأضاف حماد أنه تم تعزيز التواجد الميداني للفرق التموينية في الأسواق لضمان توافر السلع ومراقبة الأسعار والحد من أي تلاعب ومكافحة التلاعب في أسعار السلع الغذائية وضمان جودتها ومطابقتها للمعايير والحرص على توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار حماد بأن مديرية التموين بأسيوط تعمل بجدية لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة. وإن ضخ كمية كبيرة من السكر في الأسواق هو خطوة جيدة نحو تحقيق الهدف المنشود وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

ومن جانبهم، أشاد المواطنون بمبادرة التموين في ضخ كمية كبيرة من السكر في الأسواق، حيث أن السكر يعد من المواد الأساسية التي يستخدمها الجميع في المنزل، سواء في تحضير الحلويات أو الشاي والقهوة. وأعربوا عن امتنانهم للحكومة ومديرية التموين على هذا الجهد المبذول لتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة.

وأكدوا المواطنون بأن مديرية التموين بمحافظة أسيوط تعمل بجدية لمكافحة أي ممارسات غير مشروعة في السوق، مثل تلاعب التجار بالأسعار أو تهريب المواد الغذائية. وتلتزم بتوفير سلع ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير الصحية والتوفير بأسعار معقولة للمواطنين.