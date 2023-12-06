أسيوط: 15 لجنة عامة للانتخابات الرئاسية و402 مركز انتخابي و6 لجان وافدين

في إطار الدعوة الرسمية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، انتهت محافظة أسيوط في صعيد مصر من استعداداتها الكاملة لاستقبال الناخبين. تستعد المحافظة لاستقبال حوالي 2 مليون و955 ألف و21 ناخب مقيدين في الكشوف الانتخابية، وهم من أهالي محافظة أسيوط البالغ عددهم إجمالاً 5 ملايين و104 ألف و737 نسمة وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

تم تحضير المراكز الانتخابية لتأمين هذه العملية الديمقراطية الهامة، حيث تم تجهيز 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية في محافظة أسيوط بشكل كامل. ومن أجل مساعدة المواطنين القادمين من المحافظات الأخرى بالتصويت في أسيوط، تم إنشاء 6 لجان للوافدين.

تم تأمين جميع المراكز الانتخابية وتجهيزها بالمعدات اللازمة لضمان تنظيم العملية الانتخابية. وقد تم تعيين عدد كبير من العاملين والمتطوعين لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية.

تهدف هذه الانتخابات لتمكين المواطنين المقيدين بالكشوف الانتخابية من التعبير عن اختيارهم الديمقراطي والمشاركة في تحديد مستقبل البلاد. وقد تم توفير كافة الإمكانيات لضمان حق الاقتراع الحر والنزيه، حيث ستكون هناك مراقبة مشددة ومستمرة لعملية الانتخابات من قبل جهات مختلفة.

وتعتبر محافظة أسيوط واحدة من أهم المحافظات في مصر، حيث تحتوي على تنوع كبير في تركيبتها السكانية وتعدادها السكاني. ومن المتوقع أن يكون لها دور بارز في تحديد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

من جانب آخر، تم تجهيز لجان خاصة لاستقبال المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى، وذلك لتمكينهم من التصويت في إطار المحافظة. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية التصويت للجميع وضمان حق المشاركة السياسية لجميع المواطنين بغض النظر عن أماكن سكنهم.

وبهذه الاستعدادات الكبيرة والدقيقة، تأمل محافظة أسيوط في إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية تعكس إرادة واختيار المواطنين. وعلى الجميع الانتقال إلى مراكز الاقتراع في الموعد المحدد للمشاركة في تحقيق استقرار الدولة واختيار رئيس يمثل تطلعات الشعب المصري.

تهدف هذه اللجان إلى توفير الفرصة للمواطنين الذين يعملون أو يدرسون في أسيوط ولكنهم ليسوا من سكان المحافظة، للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم. يتم تقديم وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة للوافدين، بما في ذلك إعداد قوائم خاصة بهم وتوزيع بطاقات الناخبين الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطط لتأمين عملية الانتخابات والتأكد من حصولها على السلامة والشفافية المناسبة. سيتم توفير الإشراف والمراقبة اللازمة في جميع المراكز الانتخابية واللجان الفرعية، وذلك للتأكد من حفظ حقوق الناخبين وضمان سلامة الإجراءات وتجنب أي خروج عن القانون.

من المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات منافسة حادة، حيث يتنافس عدد من المرشحين للفوز بالرئاسة. ستكون المحافظة الحاسمة في تحديد نتيجة هذه الانتخابات، حيث تعتبر أسيوط إحدى المحافظات الكبرى في مصر وتضم عددًا كبيرًا من الناخبين.

من المتوقع أن يشهد يومي الانتخابات إقبالاً كبيراً من الناخبين، حيث يمتلك المصريون الرغبة الكبيرة في التعبير عن آرائهم والمشاركة في تشكيل مستقبل بلدهم. وتتطلع محافظة أسيوط إلى أن يسود جو من النزاهة والشفافية في هذه الانتخابات، وأن يتم اختيار الرئيس القادم بطريقة ديمقراطية حرة وعادلة.