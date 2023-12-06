جامعة المنصورة الجديدة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ للتدريب الطبي

وقع رئيس جامعة المنصورة الجديدة الدكتور معوض محمد الخولي ، والدكتور عبدالرزاق دسوقي رئيس جامعه كفرالشيخ ، بروتوكول تعاون بين الجامعتين في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس جامعه كفرالشيخ لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وعبدالله جاد أمين عام جامعة المنصورة الجديدة .

وأكد الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن توقيع البروتوكول يأتي استمرارًا للتعاون المثمر بين الجامعتين ولتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة ومؤسسات التعليم العالي للاستفادة من الخبرات المتميزة بمستشفيات جامعة كفرالشيخ.

وإيمانًا من جامعة المنصورة الجديدة بأهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات في نطاقها الجغرافي بهدف رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي .

وأشار الخولي، أن توقيع بروتوكول التعاون تم في إطار رغبة جامعة المنصورة الجديدة -باعتبارها إحدى الجامعات في إقليم الدلتا- واستمرارًا للتعاون مع جامعة كفرالشيخ في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة كفرالشيخ للمساهمة في إعداد الخريجين وفقً الأساليب العلمية والتقنية المتميزة لجامعة كفرالشيخ.

وأشار الدكتور عبدالرزاق دسوقي رئيس جامعه كفرالشيخ، إلى أن التعاون نموذج مشرق للشراكة بين الجامعتين من شأنها أن تكسب الطلاب خبرات عملية في بيئة تعليمية مميزة داخل المؤسسات الطبية عالية الأداء والتي يعد المستشفى الجامعي من أبرزها في هذا المجال لتطوير مهاراتهم.