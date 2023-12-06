العد التنازلي للمونديال .. كل ماتريد معرفته عن ملاعب جدة المستضيفة لكأس العالم للأندية

تستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري ، بتواجد الأهلي المصري بطل القارة الأفريقية ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا ، وباقي أبطال القارات.





وتحتضن مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم للأندية FIFA 2023 على ستادي مدينة الملك عبدالله الرياضية وستاد الأمير عبدالله الفيصل.

معلومات عن ملاعب البطولة ..

يعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة ، ثاني أكبر ملاعب المملكة، والأول من حيث التعداد الجماهيري في جدة .

ومن المقرر أن يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية 5 مواجهات بالبطولة من بينهم مواجهة نصف النهائي ونهائي البطولة.

كما يعد الملعب ثاني أكبر الملاعب في السعودية بعد ملعب الملك فهد في الرياض، بحضور جماهيري يقدر بـ 62345 مشجع ، وتم افتتاحه في عام 2014 وعُرف بملعب "الجوهرة".



أما ثاني الملاعب هو ستاد الأمير عبدالله الفيصل ، الذي يستضيف لقاءات الدور الثاني من البطولة، مع مواجهتي المركزين الثالث والرابع.

ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ، تم افتتاحه عام 1970.

وسبق وأن استضاف مواجهات المملكة في كأس العالم للناشئين 1989، ويتسع لحضور جماهيري يقدر بـ 27 ألف متفرج.

وعلى هامش التطورات التي أجرتها المملكة السعودية في الملاعب ، تم إغلاقه الاستاد خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2021 لاستضافة كبار الفعاليات الرياضية.