الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب الأيروبيك والإيقاعي يغادر إلى إيطاليا للمشاركة ببطولة البحر المتوسط

بوابة الوفد الإلكترونية

غادرت بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي  القاهرة متوجهة إلى مدينة ريميني بدولة إيطاليا للمشاركة في منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز خلال الفترة من  7 الي 10 ديسمبر الجاري.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي 
عاليا أحمد
لينا حليقه
المدربة 
الكابتن/ ميار رجب
ويمثل منتخب مصر لفرع جمباز الايروبيك 
معاذ علي 
عمر مرجان
ملك حيده
ساندي الخطيب
رقية فتيحه
جودي مرسي
ديمه عبد المطلب

المدربين:
الكابتن/ محمود أيمن
الكابتن/ يارا حسن

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