منتخب الأيروبيك والإيقاعي يغادر إلى إيطاليا للمشاركة ببطولة البحر المتوسط

غادرت بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي القاهرة متوجهة إلى مدينة ريميني بدولة إيطاليا للمشاركة في منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز خلال الفترة من 7 الي 10 ديسمبر الجاري.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي

عاليا أحمد

لينا حليقه

المدربة

الكابتن/ ميار رجب

ويمثل منتخب مصر لفرع جمباز الايروبيك

معاذ علي

عمر مرجان

ملك حيده

ساندي الخطيب

رقية فتيحه

جودي مرسي

ديمه عبد المطلب

المدربين:

الكابتن/ محمود أيمن

الكابتن/ يارا حسن