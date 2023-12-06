في سطور.. كل ماتريد معرفته عن وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء 1445

وظائف وزارة الدفاع السعودية، بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، عن تفاصيل الوظائف الشاغرة، بعدما أعلنت بأن هناك شروط معينة التقديم على وظائف وزارة الدفاع للتجنيد للرجال والنساء بالقوات المسلحة برتب مختلفة جندي أو جندي أول، ووكيل رقيب وعريف.

وكشف الوزارة عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف وزارة الدفاع السعودية، انه يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي شهادة ثانوية أو إجازة جامعية، علاوة على أن هناك شروط عامة لكل رتبة وأخرى خاصة، ويمكنك الالتحاق بإحدى هذه الوظائف فور توافر الشروط المعمول بها.

شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء 1445

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على وظائف وزارة الدفاع في المملكة، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لابد أن يتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة.

ألا يكون متزوجا من غير سعودية.

يشترط ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

يجب نجاح الطالب في هذا البرنامج واجتياز الاختبارات المحددة وإجراء مقابلة شخصية.

الشباب الذي يبلغ طولهم 160 سم أو أقل لا يتم قبولهم في الوظائف.

الطول المطلوب يتراوح بين 160 و185 سم.

يشترط معادلة الشهادات الصادرة من الخارج من قبل وزارة التعليم السعودية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و30 سنة.

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء 1445

بإمكانك تقديم وظائف وزارة الدفاع بسرعة وسهولة إلكترونياً من هنا، خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، قم بالدخول علي الموقع الخاص بالتقديم من خلال الضغط هنا.

سوف تظهر لك صفحة لتقديم الطلب على الوظيفة.

قم بإدخال الاسم كما هو مدون بالهوية، ومن ثم كتابة رقمها.

اكتب رقم هاتفك بشكل سليم ورقم المرور.

وبعد ذلك، أعد كتابة رقم المرور وثم رمز التأكيد.

سوف تصل لك رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق اكتبه بعد تسجيل الدخول مرة أخرى.

قم بإدخال تاريخ إصدار الهوية الوطنية وموعد انتهاء صلاحيتها.

ادخل تاريخ الميلاد، اسم الأب ورقم هاتفه ورقم هاتف المنزل واسم المنطقة.

ثم اكتب اسم المدينة، المؤهل العلمي، البريد الإلكتروني.

ثم بكتابة الجهة التعليمية والمدينة التي تتبع لها، قيد عام التسجيل، عام التخرج.

قم باختيار التقدير العام، نسبة التخرج، والسجل التحصيلي النسبي.

وأخيرًا، انقر على أيقونة تسجيل في وزارة الدفاع.