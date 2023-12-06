سياح مرسى علم يحتفلون بذكرى وفاة القديس نيكولاس على الشواطىء



احتفل الآلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية "بسانتا نيكولاس " اليوم الأربعاء ذكرى وفاة القديس نيكولاس والذي يتزامن في السادس من شهر ديسمبر وشمل الاحتفال زي بابا-نويل وجمل والورود والعصائر الفريش وتوزيع الحلوى على الأطفال والتقاط الصور التذكارية.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر أن الفنادق نظمت الإحتفال بذكرى سانتا نيكولاس وهي ذكرى وفاة القديس نيقولاس في السادس من شهر ديسمبر و هو قديس المسيحيين في أوروبا.

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وأوضح عثمان بأن آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من 12 دولة اوروبية شاركو في الاحتفال إذ استقبلت مرسي علم حوالي 19 ألف سائح الأسبوع الجاري على متن 95 رحلة طيران على شواطئ مرسى علم، لافتا إلى أن الإحتفال ضم زي بابا نويل والتجول بشخصية بابا نويل على شواطئ مرسى علم، كما شمل توزيع الوورد والحلوى على الاطفال وبوفيه خاص لهذه المناسبة يضم فواكه متنوعة و عصائر طازجة.



القديس نيقولا

ان القديس نقولا أو القديس نيكولاس . هو أسقف يوناني احد أشهر كبار القديسين المسيحيين كان أسقفًا على مدينة ميرا ، شارك في المجمع المسكوني الأول و نُسجت حوله الكثير من القصص وعُرف بشخصية بابا نويل لأنه كان يوزع المال والأيقونات على المحتاجين ليلًا في الخفاء و يحتفل المسيحيون الأرثوذكس والكاثوليك بعيده في 6 ديسمبر من كل عام.