مليون جنيه.. لتوصيل مياه الشرب مجانا بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم شيك بمبلغ مليون جنيه مقدم من جمعية الأورمان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب لعدد 988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن (الحسينية – صان الحجر - منشأة أبو عمر) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

ثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الأورمان في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجا دون تحملهم أي أعباء مالية، مشيرا الى أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأوضح مدير عام جمعية الاورمان بالشرقية أن خطة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية، ليحيوا حياه كريمة، مؤكدا الاستمرار في العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

حضر المراسم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، والأستاذ الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.