رئيس مياه الفيوم يعقد لقاء خدمة المواطنين بمركز اطسا

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم لقاء خدمة المواطنين بمركز اطسا من داخل نقابة المعلمين باطسا لبحث وحل عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي وشكاوى القطاع التجاري التي يعاني منها المواطنين.

حضر اللقاء المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه و محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري واللواء اشرف عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للأمن و محمد القللي نقيب المعلمين باطسا وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات بالشركة.

خلال اللقاء استمع "النجار" لعدد من شكاوى المواطنين ووجه القطاعات والإدارات المعنية ببحث الحلول المناسبة مع المواطن صاحب الشكوي طبقا لرصدها علي ارض الواقع وما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة للشركة لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين.

مؤكداً أن الشركة تسعى بكل إمكانياتها وطاقتها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة ووصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكافة المناطق لتلبية احتياجات المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

قافلة مائية فى مناشى الخطيب

ومن جهه اخرى نظمت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم قافلة مائية بقرية مناشي الخطيب ضمن برنامج الشركة لنشر الوعي والثقافة المائيةوذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم .

واكد " النجار " أن القافلة شملت عدة أنشطة وفعاليات مائية متنوعة فقد تم سحب عينات من مياه الشرب من أماكن متفرقة بالقرية بواسطة المعمل المركزي ولقاء مع مسئول الوحدة الصحية بالقرية للتأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ورصد أي شكاوى متعلقة بجودة المياه ، كما تم تنفيذ حملة طرق أبواب بجانب تنفيذ استطلاعات للراى حول الخدمات المقدمه من الشركة للمواطنين وعقد ندوة للمدرسين داخل مدرسة الشهيد وجية الابتدائية لتعريفهم بالمجهودات التى تبذلها الدولة والشركة فى توفير مياه الشرب وإنشاء المشروعات التى تخدم المواطن ، وتنفيذ ندوة توعية للتلاميذ بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة والنظافة الشخصية والتغذية الصحية السليمة وتوزيع بعض الجوائز على الطلاب لتشجيعهم وتحفيزهم.

وشدد رئيس الشركة على أهمية وضرورة رفع الوعي المائي لدى كافة فئات المجتمع بمختلف فئاته ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتي أصبحت ضرورة ملحة في ظل الوضع المائي الراهن والتحديات الإقليمية والعالمية ومع تزايد أعداد السكان وانخفاض نصيب الفرد من المياه والتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية.

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