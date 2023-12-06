علوم سوهاج تكرم الطلاب المتميزين

بالتعاون مع نقابة المهن العلمية

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، العلماء المتميزين من أبناء كلية العلوم والذين تم إدراج أسماءهم ضمن أكثر ٢٪ من العلماء المؤثرين على مستوى العالم، التابع لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، وأيضاً العلماء الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة وأوائل الطلاب، وذلك في الاحتفالية التي نظمتها الكلية بالتعاون مع نقابة المهن العلمية بالمحافظة، بحضور كلاً من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور صلاح النادي نقيب العلميين بالنقابة العامة بالقاهرة، والدكتور عبد الباسط محمد نقيب العلميين بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بكلية العلوم بالحرم الجامعي القديم.

وأكد النعماني على أن هذا الاحتفالية تأتي فى إطار حرص إدارة الجامعة علي تكريم المتميزين وتقدير لقيمة العلم والعلماء لإسهاماتهم فى خدمة الوطن والجامعة وقضايا المجتمع، متمنياً لهم مزيد من التوفيق والسداد، مشيداً بكلية العلوم التي تعد مدرسة الإنضباط والجد والاجتهاد، و بالتحول الرقمي الذي انتهجته الكلية، والتطور الملحوظ الذي تشهده الكلية في كافة المجالات.

كما هنأ النعماني الطلاب وأولياء أمورهم على المجهود المبذول ودورهم الهام فى تقديم الدعم والرعاية لأبنائهم، وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تولي المسئولية وخوض المنافسة فى سوق العمل المحلية والدولية، متمنياً لهم مستقبل باهر ملئ بالنجاحات والتوفيق باعتبارهم قادة المستقبل.

وأضاف الدكتور حازم المشنب، أن رئيس الجامعة كرم ١٩ أستاذ من كلية العلوم، و العلماء الحاصلين على جوائز الدولة وجوائز الجامعة، إلى جانب تكريم أوائل الخريجين على مستوى البرامج العلمية بكليات العلوم والحاسب الآلي و عددهم ١٢ خريج من أوائل الدفعات.

وقدم الدكتور عبدالباسط أبو ضيف، الشكر إلي النقابة علي التعاون المثمر مع الجامعة، موضحاً ان الجامعة تسعي إلى تعزيز التعاون مع النقابة في مجالات أساليب التدريس ومخرجات التعلم والعديد من أوجه التعاون المشترك، مشيداً بكلية العلوم وما تقدمه لخدمة المجتمع السوهاجي.