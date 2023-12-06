بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع جوهرة إسبانية

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء عن تعاقده مع أحد مواهب الدوري الإسباني بشكل رسمي.

كشف نادي في بيان رسمي عبر موقعه، أن النادي الألماني تعاقد مع بريان زاراجوزا جناح غرناطة بداية من الموسم المقبل.



وتابع البيان أن النادي البافاري توصل لإتفاق مع غرناطة بشأن التعاقد مع بريان زاراجوزا صاحب الـ22 عاما بعقد يمتد حتى عام 2029.



وأشارت تقارير صحفية أن الصفقة كلفت بايرن ميونخ مبلغ 13 مليون يورو، مع وجود حوافز إضافية تصل إلى 2 مليون يورو.



ومن المقرر أن يكمل اللاعب الإسباني الموسم الحالي مع فريقه غرناطة على أن ينضم بشكل رسمي لـ بايرن ميونخ في صيف 2024.



ولعب بريان زاراجوزا مع غرناطة 51 مباراة، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع ثلاث آخرين مع فريقه الإسباني.