انطلاق فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى جامعة الفيوم

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة، تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتي تنظمها إدراة النشاط الإجتماعى والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

حضر افتتاح المسابقة الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعض عمداء ووكلاء الكليات، و الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة، و أعضاء هيئة التدريس، والسادة أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة.

أشار الدكتور ياسر مجدي حتاته إلى أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الطلاب المتميزين الذين يمثلون طليعة علمية وثقافية ومجتمعية ونموذجًا مثاليًّا للطلاب الجامعيين، وأيضًا تنمية الوعي الثقافي وتوطيد أواصر الصداقة وإثراء روح التنافس والولاء والانتماء بين الطلاب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات بينهم، الأمر الذي يؤهل الطلاب الفائزين في المسابقة لتمثيل جامعة الفيوم أمام الجامعات المصرية الأخرى وذلك في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والتي تنظمها جامعة الفيوم كل عام، كما أشاد بالمجهود المبذول من القائمين على تنظيم تلك المسابقة.

و أكد الدكتور محمد فاروق الخبيري أن قطاع شئون التعليم والطلاب يحرص على تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية كل عام بشكل دوري منتظم.

طلاب من مختلف الكليات

وصرح بأنه يشارك بالمسابقة ٣٩ طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وأن لجنة التحكيم برئاسة الأستاذ الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة تتشكل من ١١ عضوًا من هيئة التدريس.

وأوضح أن لقب الطالب المثالي لا يتم منحه للطالب المتفوق دراسيًّا فقط وإنما يتم اختياره طبقًا لعدد من المعايير والمواصفات التي تؤهله للفوز بلقب الطالب المثالي بجامعة الفيوم

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة تتكون من الدكتور عبد الكريم عبد اللطيف بمسابقة الاختبار التحريري، و الدكتور عماد عبد السلام، و الدكتور وليد خليل أعضاء لجنة التحكيم بمسابقة السمات الشخصية والمظهر العام والعرض التقديمي وإدارة الحوار، و الدكتورة نهلة عبد الرحمن عضو لجنة التحكيم بمسابقة التنمية البشرية والإسهامات في العمل المجتمعي، و الدكتور عبير بياض و الدكتور عبد الله يوسف أعضاء لجنة التحكيم بمسابقة الأنشطة الطلابية على مستوى (الكلية، الجامعة، الجامعات، الدولي)، و الدكتور مصطفى راضي عضو لجنة التحكيم بمسابقة الثقافة العامة شفوي، و الدكتور نبيلة مرزوق عضو لجنة التحكيم بمسابقة اللغة الإنجليزية، و الدكتور عادل عطية عضو لجنة التحكيم بمسابقة اللغة العربية، والدكتور أحمد سلامة عضو لجنة التحكيم بمسابقة مهارات استخدام الحاسب الآلي، والدكتورة دعاء السيد عضو لجنة التحكيم بمسابقة التفوق العلمي وبيان تقديرات السنوات السابقة.

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