محافظ سوهاج يتفقد القافلة التنموية الشاملة بقرية "البلابيش" بدار السلام

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بتفقد فعاليات القافلة التنموية الشاملة بقرية " البلابيش المستجدة " بمركز دار السلام، والتي تنظمها مؤسسة " حياة كريمة "، ضمن مبادرة " أنت الحياة "، بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ومحمود نجاح منسق حياة كريمة بسوهاج، والدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومحمد الدالي مدير هيئة تعليم الكبار بسوهاج، ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة دار السلام .

ووجه محافظ سوهاج، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الاهتمام والدعم غير المسبوق لمحافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بشكل خاص، مشيرا الى مجهودات مؤسسة حياة كريمة والتعاون المشترك مع أجهزة المحافظة لخدمة المواطن السوهاجى فى مختلف المجالات.

وتفقد محافظ سوهاج، ومرافقيه فعاليات القافلة التنموية الشاملة والتى تشمل العديد من الفعاليات ومنها " قوافل طبية شاملة، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وجلسات توعية لصندوق مكافحة الإدمان، ومسرح للأطفال، وفقرات فنية لقصر ثقافة سوهاج، وملتقى توظيفي للشباب، ومبادرة لسداد ديون الغارمين والغارمات، وتوزيع بونات صناديق الحماية الاجتماعية على الأسر المستحقة"، وتستمر فعاليات القافلة حتى العاشرة مساء.