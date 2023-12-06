مورينيو يواجه خطر الإيقاف بالدوري الإيطالي

يواجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي خطر الايقاف بعد تصريحاته الانتقادية.

ووجه مدرب الفريق الإيطالي تصريحات حادة تجاه ماتيو مارسينارو حكم موجهة ساسولو وروما، التي تأتي لحساب منافسات الجولة 14 بالدوري الإيطالي، وذلك قبل إقامة المباراة بيوم واحد.

وكان مدب فريق روما قد سب وان أدلى بتصريحات قبل المباراة قائلا: "حكم اللقاء لا يشعرني بالراحة ولا يجعلني هادئا، ولا حتى الحكم الذي سيدير تقنية الفيديو، الحظ لا يحالفنا دائما معه. الجميع سيرى غدا البطاقة الصفراء لجيانلوكا مانشيني مدافع روما، بعد مرور 10 دقائق فقط على اللقاء، وسيغيب عن مباراة فيورنتينا المقبلة.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الايطالي للعبة الساعات المقبلة قراراه تجاه مورينيو بالايقاف مواجهتين محليتين.

مبابي يقترب من الريال..

على صعيد آخر وفيما يخص سوق الانتقالات ، وضع ريال مدريد سيناريو خاص بانتقال مبابي المحتمل إلى الفريق الملكي بداية من منافسات الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء إلى أن إدارة ريال مدريد وضعت سيناريو جديد لتحصين نفسها من اغراءات باريس سان جيرمان المالية للاعب.

وتمثل السيناريو الجديد في تحديد منتصف شهر يناير من العام المقبل ، مهلة أخيرة للاعب الفرنسي من أجل تأكيد رغبته النهائية في الانضمام إلى مدريد ، مع إبلاغ ناديه بذلك.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس يونيو المقبل.