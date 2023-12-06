وكيل صحة سوهاج يتابع سير العمل بمستشفى الحميات

قام الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بمرور مفاجيء في الواحدة من صباح اليوم علي مستشفي حميات سوهاج للوقوف علي إنضباط الأطقم الطبية والفنية علي مدار 24 ساعة، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمنشأت الصحية.

وقام وكيل وزارة الصحة ومرافقوه بتفقد أقسام الإستقبال والأشعة والعناية المركزة والقسم الداخلي .

واطمئن وكيل وزارة الصحة علي الخدمات الصحية المقدمة للمرضي بالمستشفي علي مدار الساعة و توافر الأدوية والمستلزمات، واتباع سياسات مكافحة العدوي، موجهاً بزيادة عدد الأطباء خلال الفترة المسائية و السهر وكذلك رفع مستوى النظافة بالمستشفى، مشيداً بالإلتزام وتواجد الأطقم مقدماً شكره وتقديره للأطقم الطبية التي تسهر لخدمة وراحة المرضى.