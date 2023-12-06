مباحثات عسكرية بين الجزائر وتونس حول سبل تعزيز التعاون العسكري

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، مع رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية محمد الغول، التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول شنقريحة، اليوم، بمقر قيادة أركان الجيش الجزائري، بالجزائر العاصمة، للفريق أول التونسي، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة عشر من اللجنة المختلطة الجزائرية-التونسية، والمكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين.

وبحسب وزارة الدفاع الجزائرية، تم تبادل، خلال هذا اللقاء، الذي حضره ضباط وقيادات الجيش الجزائري وكذلك أعضاء الوفد التونسي، التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الجزائري ضبط ١٢ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و٧٨ مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، تم ضبط ١٢ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية مختلفة.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط ٧٠ تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من ٣٤٨ ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ٤١ شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على ٧٨ مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.