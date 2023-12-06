4 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح عبر بوابة شيفيلد

يقترب النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول من تحطيم أرقام قياسية، عبر بوابة شيفيلد يونايتد والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



بات محمد صلاح على مقربة من معانقة أرقام تاريخية وقياسية مع ليفربول حال هز شباك فريق شيفيلد "العنيد" الذي لم يسجل "مو" أمامه سوى هدف وحيد.



ينتظر محمد صلاح 4 أرقام مميزة حال تسجيله هدفا في شباك شيفيلد، حيث سيصل إلى الهدف رقم 200 في مسيرته مع ليفربول في كافة المسابقات.



بالإضافة إلى ذلك سيصل "مو" صلاح إلى الهدف رقم 150 في مسابقة الدوري الإنجليزي مع مختلف الأندية الإنجليزي التي لعب لها (تشيلسي- ليفربول).



كما سيعادل محمد صلاح رقم مايكل أوين نجم ليفربول السابق، ويصبح عاشر الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى أنه سيصبح خامس لاعب في صفوف الريدز يصل إلى 200 هدف بعد إيان راش، وروجر هانت وجوردن هودجسون، وبيلي ليدل.



ووصل محمد صلاح إلى 10 أهداف مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بالإضافة لصناعة 6 أهداف آخرين.



شيفيلد العنيد:



لكن لن تكون مهمة محمد صلاح أمام شيفيلد سهلة بعد فشله في آخر مباراتين في هز شباكهم، وخاض "مو" أربع مباريات أمام شيفيلد، ولم ينجح في تسجيل سوى هدف وحيد، ولم يقدم أي صناعة هدف أمامهم.



كانت أول مواجهة لصلاح أمام شيفيلد يونايتد في سبتمبر 2019 على ملعبه برامول لين وانتهى بفوز الريدز بهدف نظيف، أما المواجهة الثانية كانت في يناير 2020 وسجل محمد صلاح هدفا خلال انتصار الريدز بهدفين نظيفين.



وكانت آخر مباراتين ضد شيفيلد في موسم 2020-2021 ذهابا وإيابا، الأولى كانت في أكتوبر 2020، بعدها في فبراير 2021، وأنتهت المواجهتين بفوز الريدز دون تسجيل صلاح.

