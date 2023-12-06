بني سويف تشهد فعاليات حملة الــ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملة " الــ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنفذها إدارة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، تحت شعار " احميها ولا تأذيها " في إطار استراتيجية مصر2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

جاء ذلك خلال استعراض التقرير الذي أعدته الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والمتضمن استمرار فاعليات الحملة بمراكز ومدن المحافظة من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والميدانية واللقاءات الجماهيرية والفعاليات الرياضية والثقافية وقوافل سكانية ،لنشر الوعي عن أهمية دور المرأة وكونها أهم عنصر وركيزة في المجتمع ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال العنف عليها أو التمييز ضدها

وتضمن التقرير قيام الجهات المشاركة بعقد جلسات توعوية بمقر الشركة الدولية مصنع روندي للسيراميك ودار الطالبات بشرق النيل، وتناولت الندوات عددًا من الموضوعات منها "أنواع العنف والاليات القانونية للتصدي للعنف، ودور الإسلام في تكريم المرأة، وحقوق المرأة من المنظور الديني وحقها في المشاركة الانتخابية وأشكال وصور العنف منها الزواج المبكر وزيادة الإنجاب" وذلك بمشاركة العديد من الجهات الشباب والرياضة ووحدة لم الشمل والوعظ الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ووحدات ولجان السكان ومنسقى اللجان بالمراكز والقطاعات ووحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم ومديرية الأمن ووحدة مناهضة العنف والمرأة الآمنة بجامعة بني سويف وجامعة النهضة والإدارة الصحية بالمركزين ، وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة قد انطلقت في 26 من نوفمبر الماضي تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة وتستهدف مناهضة كافة أشكال العنف وتستمر لمدة 16يومًا حتى 10 ديسمبر الشهر الجاري

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