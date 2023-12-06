عاجل.. تعديل مواعيد قطارات على خط القاهرة / الأقصر والواسطي / الفيوم

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط القاهرة / الأقصر و الواسطي / الفيوم اعتبارا من يوم 8/12/2023 .

يتم تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثه تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30 و تعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نـجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15 كالجداول المرفقة .

تعديل مواعيد قطارات

وتعديل مواعيد قطار رقم 130 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30 و قطار رقم 1104 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05 و قطار رقم 125 تحيا مصر الفيوم / الواسطي ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35 و قطار رقم 143 تحيا مصر الفيوم / الجيزة ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15 كالجداول المرفقة .

جاء ذلك انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي راحة جمهور الركاب، كما ان الهيئة لا تدخر جهدًا فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفرعلى جميع القطارات المدرجة بجدول التشغيل اليومي على خطوط القاهرة منوف طنطا وبشتيل المناشى/ ايتاى والمنصورة /المطرية من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتى تعد بمثابة مكاتب لصرف التذاكر و تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية .

جاء ذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم .

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار .



كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة .