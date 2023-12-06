المشدد 15 سنة للمتهمين بالتخلص من عامل في مشاجرة بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامهما بقتل عامل، عمدا مع سبق الإصرار، في مشاجرة بمنطقة المرج.

وكشف قرار الإحالة، أن المتهمين "أ.م"، و"ح.ع"، عاطلان، اعتدوا على المجني عليه "ع.ص"، عامل، بسلاح ناري، في مشاجرة نشبت بينهما، مما أدى إلى وفاته.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، ووفاة عامل.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، وتقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.

ومن جهة أخرى احالت نيابة السلام، المتهم بقتل ابنته تعذيبًا حتى الموت لمحكمة الجنايات.

وقال المتهم خلال التحقيقات إنه انفصل عن زوجته قبل عدة سنوات، وتعيش برفقته ابنتهما البالغة من العمر 15 سنة، "دايما بتعاملني وحش".

وأضاف المتهم أنه في الفترة الأخيرة زادت المشادات بينه وبين ابنته بسبب كثرة خروجها "كنت دايما بضربها عشان أدبها".

وعن يوم الواقعة، قال المتهم إنه طلب من ابنته الاهتمام بنظافة البيت فرفضت فانهال عليها بالضرب المُبرح لتأديبها حتى سقطت على الأرض "أمها بتحرضها عليا.. ومكنتش أقصد أقتلها".

وكشف شهود العيان في التحقيقات أن المتهم داوم الاعتداء على ابنته الصغيرة خاصة بعد انفصاله عن والدتها.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة بغرض تأديب المجني عليها.



وكان قسم شرطة السلام، تلقي بلاغًا بوفاة طفلة داخل شقة والدها، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين وجود وجود آثار تعذيب على مناطق متفرقة من جسدها.



وبسؤال زوجة المتهم اعترفت عليه، بأن والدها أقام لطفلها حفلة تعذيب بتقييد يدها وقدمها بالسلك، وإطفاء السجائرفى جسدها وكيها بالنار بسبب تعديل سلوكها، مضيفة أنها زوجة أبيها وليست والدتها، وعندما قام المتهم بتعذيب ابنته طلبت منه أن يكف عن ضربها ولكنه رفض، مما جعلها تترك شقة زوجها قبل وفاة الطفلة بأسبوع.

وتبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها، وفى يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده قيام والدتها بتحريضها ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

