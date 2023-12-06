مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا

استقبلت مستتشفي الشيخ فضل العام ، بمركز بني ومدينة مزار شمال محافظة المنيا، اليوم ، جثمان شخص وآخر مصاب، جراء وقوع حادث تصادم لسيارة نقل، امام مدخل بني مزار ، بالطريق الصحراوي الشرقي، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كان مدير أمن المنيا، قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل، امام مدخل بني مزار بالطريق الصحراوي الشرقي، وذلك نتيجة " الشبوره المائية والسرعة الزائدة، وبإنتقال الأجهزة الأمنية من شرطة النقل والمواصلات والاسعاف، لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص.

تبين مصرع المدعو " م . ع " 45 عاما ويقيم بالشيخ فضل، واصابة اخر يدعى " خالد. ش "، وتم ايداع الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرفات النيابة العامة ، لحين الإنتهاء من تقرير الطبيب مفتش صحة المركز وتسليمه لأهليته ، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم بموجب الواقعة.