ننشر اعترافات صينين متهمين بالتخلص من صديقهما

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع صينين الجنسية، متهمين بالتعدى على صديقهم بالضرب حتى الموت بمدينة بدر.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بتعديهم على صديقهم “صينى الجنسية” حتى الموت، بعد ليلة حافلة من السهر وشرب الكحوليات والمواد المخدرة.

وأضافوا بأنهم متزوجين وبرفقتهم زواجتهم ويعيشون بشقة واحدة واستضافوا المجني عليه للسهر معهم فتناول كمية كبيرة من الكحوليات وحاول التعدي جنسيا على زوجاتهم فحاولوا منعه وطرده لكنهم لم يستطيعوا السيطرة عليه فتعدوا عليه بآلة حادة حتى الموت.

ومن جانبه انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر لموقع قيام صينيين بقتل صديقهما الصيني بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة داخل شقة سكنية بمدينة بدر، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بالعثور على جثة صيني الجنسية داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين قيام أصدقائه الصينيين بالتعدى عليه بآلة حادة حتى الموت، وتم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.