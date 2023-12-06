الإيقاع بعاطلين بحوزتهما 20 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إتجار عاطلين بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما(20,000 قرص مخدر لعقار "الترامادول")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعقاقير المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,000,000 جنيه تقريباً).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.



عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



من ناحية أخرى، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، حملات مكبرة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1298) قضية متنوعة.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجدي، عن ضبط (72) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).