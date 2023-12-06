سوهاج: تحويل 446 أسرة من أولى بالرعاية إلى منتجة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج، برئاسة رأفت السمان وكيل الوزارة، جمعية الأورمان فى تسليم عدد (446) كشك للأسر الأولى بالرعاية، ولذوي الهمم بقرى ونجوع المحافظة، وذلك من بداية عملها وحتى الآن، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستكمال خطة الحماية الإجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية .

وأكد رأفت السمان، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بسوهاج، وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة، ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة، مما غير من وجه الاقتصاد المصري.

ونوه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

ومن جانبه أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة سوهاج التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة، ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأوضح مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومي الدخل من أبناء المحافظة والمراكز المختلفة، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة سوهاج تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج الفتيات اليتيمات واقامة معارض الملابس المجانية .