تفاصيل فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي للأوقاف بسبع محافظات

أقامت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏سبع محافظات الثلاثاء ٥ أكتوبر ٢٠٢٣م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الإمام الشافعي (رحمه الله)"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الإمام الشافعي (رضي الله عنه) كان إمامًا حجة، وأقر له بالعلم أهل زمانه، وأخذوا عنه، واعتبروه مرجعًا للفتيا، وللعلم، والفقه، والأصول، وغيرها، وأن كتاب الرسالة من أعظم الأعمال التي قام بها الإمام الشافعي (رحمه الله)، تقلد الإمام الشافعي منصب القضاء فعرف بالعدل والذكاء، إلى جانب العلوم الدينية، وتميز فقهه بالجمع بين طريقة أهل العراق والحجاز، وهو أيضًا إمام في علم التفسير وعلم الحديث.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي بالمحافظات

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه).

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج عبدالعال.

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأنصار.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد إلهامي - بشاير الخير-.

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوحيد.

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي أحمد البدوي.