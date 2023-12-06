حملات مكثفة لأمن المنافذ لضبط جرائم التهريب

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط (2) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1945) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (244) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

المشدد 15 سنة للمتهمين بإنهاء حياة شخص بمنطقة المرج



قضت محكمة شمال القاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لاتهامهما بقتل شخص عمدا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر مشاجرة بينهم بمنطقة المرج.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود شعبان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت ذکي محمود وياسر فاروق التلاوي.



وأشارت التحقيقات في القضية رقم 32787 لسنة 2022 جنايات قسم المرج والمقيدة برقم 4823 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة بأن المتهمين قتلا عمدًا المجني عليه عبد المنعم سامي مع سبق الإصرار وذلك على إثر مشاجرة فيما بينهم.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين بينا النية وعقدا العزم المعمم على قتله وأعدا لهذا الغرض السلاح الناري والذخائر وتوجها للمكان الذي أيقنا وجوده به وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول نحوه عيارًا ناريًا لتواجد الثاني في مسرح الجريمة.

وأشارت المحكمة أن التهم المسندة للمتهمين مرتبطة ببعضها البعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بعقوبة الجريمة الأشد وعقوبة التهمة الأولى والقتل العمد.

فيما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثمان أحد الأشخاص مجهول الهوية، أسفل الطريق الدائري في منطقة الوراق، ومصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، وتبين العثور على جثمان شاب مصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني علي وهوية المتهمين وضبطهم.



