المحاسبون والكول سنتر.. وظائف مُعرضة للخطر بعد انتشار الذكار الاصطناعي

لسنوات طويلة ظلت فكرة أن يأخذ الروبوت وظيفتك ضربًا من الخيال العلمي، لكن دراسة علمية جديدة أشارت أن هذا قد يصبح حقيقة واقعة خلال السنوات القليلة القادمة.

وظائف مُعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت الدراسة التي أجرتها وزارة التعليم بالمملكة المتحدة عن الوظائف التي من المرجح أن تشغلها الروبوتات.

وظائف مُعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي

ويتصدر قائمة الأكثر عرضة للخطر الإداريين، حيث يعتبر المحاسبون، والاستشاريون، وعلماء النفس وعمال بناء الأسقف، وعمال تركيب الفولاذ يمكنهم جميعًا الراحة، حيث تشير الدراسة إلى أن هذه المهن هي الأكثر أمانًا مع تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وعمد الباحثون على تحليل 365 فئة من الوظائف، بما في ذلك القدرات المختلفة المطلوبة لتأدية بكل منها وبمقارنة كل من هذه القدرات مع مجموعة مختارة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي العشرة الأكثر شيوعًا لمعرفة ما إذا كان من الممكن القيام بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وظائف مُعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي

سمحت الدراسة للباحثين بتخصيص درجة التعرض المهني للذكاء الاصطناعي لكل مهنة تتراوح من -2 إلى 1.5 - مع درجة أعلى تعني احتمالية أكبر للاستبدال.

ووجد الباحثون أن الوظائف التي تتطلب مستوى أعلى من التعليم الرسمي من المرجح أن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وكانت المهن التي جرى تصنيفها على أنها الأكثر عرضة للخطر هي المستشارون الإداريون ومحللو الأعمال، حيث حصلوا على درجة تعرض قدرها 1.49، وكذلك المديرون الماليون والمديرون والمحاسبون وعلماء النفس.

وظائف مُعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي

كما دخلت المهن القانونية ضمن قائمة أكثر 10 مهن تعرضًا للخطر، حيث حصلت على درجة تعرض 1.4.

وكانت بدأت منظمة العفو الدولية بأت بالفعل في أتمتة بعض جوانب مهنة المحاماة، حيث جرى توقيع أول عقد متفاوض عليه بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي الشهر الماضي.

وقال كاتب التقرير: "سيحتاج نظام التعليم في المملكة المتحدة وأصحاب العمل إلى التكيف لضمان أن الأفراد في القوى العاملة لديهم المهارات التي يحتاجونها لتحقيق أقصى استفادة من الفوائد المحتملة، التي ستجلبها التطورات في الذكاء الاصطناعي".

أجرى الباحثون أيضًا تقييمًا منفصلاً لنماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT عند تصنيفهم حسب التعرض لـ LLMs، كان مندوبو المبيعات عبر الهاتف هم الأكثر احتمالية استبدالهم ببرامج الدردشة الآلية.